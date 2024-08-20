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Литва будує військову базу за 20 км від кордону з Білоруссю

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Литва почала будівництво військової бази — там перебуватиме до 4 тисяч німецьких військових. Будівництво планують завершити до 2027 року, воно коштуватиме близько $1,1 мільярда.

Про це повідомляє Reuters.

У минулому році Німеччина зобов’язалась на територіях Європейського Союзу та НАТО, які межують з Росією, розгорнути свої війська. Це буде перший випадок розміщення німецьких військ в інших країнах після Другої світової війни.

Військова база буде поблизу столиці Литви Вільнюсу та за 20 кілометрів від кордону Білорусі, яка є союзницею Росії.

Головнокомандувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас сказав, що база буде стримувати та витісняти росіян.

Цього року Литва збільшила свої витрати на оборону до 3% ВВП та підвищила податки для оборонних потреб.

Авторка: Ірина Перепечко