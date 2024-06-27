Польща й країни Балтії просять ЄС дати гроші на лінію оборони на кордоні з Росією та Білоруссю

Польща, Литва, Латвія та Естонія закликають Європейський Союз виділити гроші на будівництво лінії оборони вздовж кордону блоку з Росією та Білоруссю.

Про це пише Reuters.

Чотири країни планують під час Саміту ЄС представити свій план захисту 27 країн блоку, для якого їм потрібна фінансова підтримка всіх членів. Лідери держав вважають, що оборонна інфраструктура на кордоні ЄС з Росією та Білоруссю «вирішить гостру й нагальну потребу убезпечити ЄС від військових і гібридних загроз».

Європейські дипломати оцінюють вартість будівництва такої оборонної лінії вздовж 700-кілометрового кордону ЄС з Росією та Білоруссю у близько €2,5 мільярда.

Тема європейських інвестицій в оборону стане однією з головних на Саміті ЄС, оскільки повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже третій рік, а також Москва посилює гібридні атаки проти Заходу.