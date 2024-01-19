Країни Балтії побудують спільну лінію оборони на кордоні з росією

Естонія, Латвія і Литва створять спільну лінію оборони вздовж східного кордону, тобто на кордоні з росією. Про це міністри оборони балтійських країн домовилися на зустрічі в Ризі, повідомляє Міноборони Естонії.

Найближчими роками країни Балтії побудують на своїх кордонах різні оборонні споруди, щоб «стримати, а в разі потреби захиститися від військової загрози».

«Війна росії в Україні показала, що окрім техніки, боєприпасів і живої сили, нам також потрібні об’єкти фізичного захисту на кордоні, щоб захистити Естонію з першого метра», — сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Він підкреслив, що призначення об’єктів оборони — не допустити військового конфлікту в балтійському регіоні.

Як пише видання Postimees, Естонія на східному кордоні побудує лінію оборони, що складається приблизно з 600 бетонних бункерів. Більшість бункерів побудують в Іда-Вірумааа (межує на півночі та сході з росією) і на південному сході Естонії, деякі також розмістять біля Чудського озера. Передбачається, що бункери захистять військових від вогню противника й осколків снарядів. Кожен буде розрахований на 10 осіб. Розмір бункера — 30—35 квадратних метрів.