Графіті Бенксі з Гостомелю зберігатимуть в Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра»

Графіті анонімного британського художника Бенксі, де зображена жінка з вогнегасником в бігуді на стільці перед спаленим вікном, тепер зберігатиметься в Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра». Ідеться про графіті, яке намагалися вкрасти, зрізавши зі стіни в Гостомелі.

Про це повідомляє пресслужба заповідника.

«Бенксі створив цю та інші роботи, щоби привернути увагу світу до України та жорстокості російських окупантів. Тепер його графіті зберігається там, де триває боротьба за українську культуру, історію та цінності для майбутнього», — йдеться на сторінці Національного заповідника «Києва-Печерська лавра».

Конкретно це графіті анонімний британський художник намалював на стіні будинку щойно деокупованої Київщини у 2022 році. Ця робота Бенксі — символ жаху і протесту через воєнні злочини Росії в Україні, пише заповідник.

Роботу Бенксі розмістили поруч з давньоруським графіті ХІ століття – шарж на одного з будівничих Успенського собору.