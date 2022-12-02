У Гостомелі зрізали графіті Бенксі разом зі шматком стіни — вандалів затримали

У Гостомелі Київської області вандали зрізали відомий витвір анонімного вуличного художника Бенксі, на якому зображена жінка в протигазі.
Про це повідомив у Facebook свідок події Сергій Жук.
«Я їх бачив! Молоді забезпечені люди, їх затримали», — додав Жук.
Згодом начальник головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що картину знищили близько 11:30 2 грудня.
«Слідчо-оперативна група відразу виїхала на місце, там виявили вісім осіб, які нині встановлені. Усім від 27 до 60 років. Це жителі Києва і Черкас», — зазначив він.
Поліцейські вилучили у зловмисників графіті. Слідчі почали досудове розслідування щодо факту пошкодження майна.
- 15 листопада Бенксі підтвердив, що завершив в Україні загалом сім нових робіт. Ця його серія творів мистецтва є першою, що з’явилися після минулого літа у фільмі Great British Spraycation.