Вуличний художник Бенксі підтвердив, що зробив у Києві та області 7 робіт

Анонімний вуличний художник Бенксі підтвердив, що завершив в Україні загалом сім нових робіт. Це він розповів виданню The Art Newspaper.

Всі роботи зроблено в Києві та Київській області. Перша — це гімнастка, яка балансує на уламках на пошкодженій будівлі в Бородянці.

Ще одна робота — маленький хлопчик, одягнений у форму для бойових мистецтв, перекидає на спину дорослого чоловіка — чоловік схожий на путіна.

На інших роботах зображено двох дітей, які гойдаються на протитанковому їжаку, як на гойдалці, а також жінку в бігуді та протигазі з вогнегасником.

Ця серія робіт Бенксі є першою його серією творів мистецтва, які з’явилися після минулого літа у фільмі «Great British Spraycation».