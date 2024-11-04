Україна та Литва домовились спільно виробляти безпілотники

Україна та Литва підписали меморандум, який передбачає спільне виробництво безпілотників.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Документ підписали Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін і міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.
Окрім виробництва БпЛА і компонентів до них, країни працюватимуть над виробництвом боєприпасів і комплектуючих, засобів РЕБ, а також розроблятимуть передові технології.
Під час зустрічі політики обговорили й конкретні шляхи поглиблення співпраці країн. Серед тем — плани на 2025 рік, спрямовані на ще більшу військову допомогу Україні.
- У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів.
- На початку жовтня 2024-го уряд схвалив постанову, яка дозволяє створювати сертифіковані приватні школи для підготовки операторів дронів. Таке рішення ухвалили у звʼязку з тим, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА, але їхня діяльність не регулюється. Тож тепер навчальні заклади зможуть отримати сертифікат і офіційно навчати операторів дронів.