Іран готує удар у відповідь на атаки Ізраїлю

Двоє іранських представників у четвер заявили, що Іран готує удар помсти у відповідь на нещодавні атаки Ізраїлю.

Про це пише The New York Times із посиланням на іранські медіа.

«Відповідь Ірану на сіоністську агресію є однозначною. За 40 років ми жодного разу не залишали агресію без відповіді. Ми здатні однією операцією знищити все, що є у сіоністів», — заявив генерал Алі Фадаві, передає іранське інформагентство Mehr.

Другий іранський чиновник, голова канцелярії верховного лідера Голамхоссейн Мохаммаді Голпаєгані заявив у четвер, що Іран планує дати «жорстоку, нищівну відповідь» на «відчайдушні дії» Ізраїлю.

Залишається незрозумілим, як і коли Іран планує завдати по Ізраїлю удару у відповідь і чи вдасться його переконати не робити цього. Також імовірно, що ці зауваження можуть бути простою хвалькуватістю задля того, щоб отримати важіль впливу на переговорах, або ж Іран чекатиме виборів у США наступного тижня, щоб діяти після них.

Лідери Ірану можуть вагатися щодо удару по Ізраїлю у відповідь, оскільки це може призвести до ще більшої ескалації, продовження циклу помст і ще більш нищівних атак з боку Ізраїлю, які можуть послабити іранські економіку й інфраструктуру.