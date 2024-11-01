Іран готує удар у відповідь на атаки Ізраїлю

Двоє іранських представників у четвер заявили, що Іран готує удар помсти у відповідь на нещодавні атаки Ізраїлю.
Про це пише The New York Times із посиланням на іранські медіа.
«Відповідь Ірану на сіоністську агресію є однозначною. За 40 років ми жодного разу не залишали агресію без відповіді. Ми здатні однією операцією знищити все, що є у сіоністів», — заявив генерал Алі Фадаві, передає іранське інформагентство Mehr.
Другий іранський чиновник, голова канцелярії верховного лідера Голамхоссейн Мохаммаді Голпаєгані заявив у четвер, що Іран планує дати «жорстоку, нищівну відповідь» на «відчайдушні дії» Ізраїлю.
Залишається незрозумілим, як і коли Іран планує завдати по Ізраїлю удару у відповідь і чи вдасться його переконати не робити цього. Також імовірно, що ці зауваження можуть бути простою хвалькуватістю задля того, щоб отримати важіль впливу на переговорах, або ж Іран чекатиме виборів у США наступного тижня, щоб діяти після них.
Лідери Ірану можуть вагатися щодо удару по Ізраїлю у відповідь, оскільки це може призвести до ще більшої ескалації, продовження циклу помст і ще більш нищівних атак з боку Ізраїлю, які можуть послабити іранські економіку й інфраструктуру.
- Іран 1 жовтня випустив по Ізраїлю сотні ракет. У Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що завдали удару «в саме серце окупованих земель» у відповідь на «мученицьку смерть» лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, лідера «Хезболли» Хасана Насралли та командувача КВІР Аббаса Нілфорушана.
- 26 жовтня Ізраїль вдарив по військових обʼєктах в Ірані. Операція мала кодову назву «Дні покаяння», вона стала відповіддю на напади Тегерану та його союзників, що тривають понад рік. Це перша військова операція на території Ірану, за яку влада Ізраїлю офіційно взяла відповідальність.
- Ізраїлю довелося відкласти атаку по Ірану через витік розвідданих США про підготовку до неї.