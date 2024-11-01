ГУР атакувало російські банки, які працюють у Криму

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України 31 жовтня здійснили масштабну кібератаку на чотири банки РФ, що працюють у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляють джерела «Бабеля» в розвідці.
DDoS-атака тривала добу. Вдалося заблокувати роботу систем дистанційного банківського обслуговування Генбанку, Російського національного комерційного банку, банку «Центр-Інвест» і КредитУралБанку.
Десятки тисяч людей залишилися без онлайн-доступу до своїх рахунків. Клієнти банків масово скаржилися на мобільні застосунки установ, які не працюють, і неможливість здійснити будь-які фінансові операції. Представники банків заявили про перебої та «тимчасові обмеження» в роботі систем. Генбанк повідомив про «одну з найбільших DDoS-атак в історії».
- Восени кіберфахівці ГУР здійснили вже декілька DDOS-атак проти Москви. У вересні 2024 — на фінустанови Банк Росія, Тінькофф банк, Газ банк та платіжну систему СБП. Тоді у відомстві пообіцяли, що продовжать атакувати фінустанови РФ. У жовтні розвідники паралізували роботу російської судової системи та частково вивели з ладу супутниковий звʼязок у Росії.
- Того ж місяця співробітники ГУР зламали мережеву інфраструктуру Північно-Кавказького федерального університету, який готує операторів БпЛА, експертів із цифрового звʼязку, інженерів і фізиків для окупаційної армії РФ.