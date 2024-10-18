Джерела «Бабеля»: Кіберкорпус ГУР атакував супутниковий звʼязок в Росії

Фахівці Головного управління розвідки здійснили атаку на супутниковий звʼязок в Росії.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в українській розвідці.

Йдеться про кіберудар по IT-інфраструктурі національного оператора системи рухомого супутникового звʼязку «Морсвязьспутник». Також кіберкорпус ГУР уразив російську державну систему контролю руху морського транспорту. Українські кіберфахівці атакували ще транспортно-логістичну компанію Fesco, підприємства «Росморпорт» і «Росморречпорт».

Через кібератаку сталися системні збої в доступі до вебсайтів та електронних ресурсів. Також став нестабільним супутниковий звʼязок, який використовують, щоб моніторити і контролювати рух морського транспорту.

Джерела в українській розвідці кажуть, що російським медіа наказали не розповідати про атаку — через це українська сторона не може обʼєктивно оцінити економічні наслідки кібероперації.