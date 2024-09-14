Українська розвідка атакувала найбільші банки РФ

Кіберфахівці Головного управління розвідки провели чергову DDOS-атаку на банківську систему Росії. Це порушило роботу її найбільших банківських установ, які фінансують війну РФ проти України.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в ГУР.

Під кібератаку потрапили Банк Росія, Тінькофф банк, Газ банк, платіжна система СБП. Росіяни скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, не можуть скористатися «особистим кабінетом», а також на те, що сайти й мобільні застосунки банків не працюють.

Українські розвідники наголошують, що кібератаки на фінсектор Росії триватимуть.

Наприкінці липня хакери ГУР провели одну з найбільших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру Росії. Тоді вони атакували критично важливі ресурси й отримали доступ до великого масиву конфіденційних даних.

Під атаку українських розвідників потрапляв і головний російський банк Центробанк.