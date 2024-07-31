Хакери ГУР провели одну з наймасштабніших DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру Росії

Хакери Головного управління розвідки Міноборони України провели одну з найбільших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру Росії. Вони атакували критично важливі ресурси й отримали доступ до великого масиву конфіденційних даних.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в ГУР.

Атака тривала безперервно протягом тижня. Цілями стали онлайн-сервіси всіх головних російських банків, включно з Центробанком, провайдери телекомунікаційних послуг, національні платіжні системи, соціальні мережі та месенжери, урядові ресурси та десятки інших сервісів.

Усі атаковані ресурси так чи інакше підтримували або фінансували військову агресію РФ проти України.

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Під атаку хакерів потрапили російські ВТБ-Банк, Альфа Банк, СберБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, «Ак Барс», Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанк, банк «Дом. РФ» та Банк Росії. В останній день атаки вразили ресурси Міноборони РФ, МВС і Федеральної податкової служби.

Станом на 19:00 30 липня росіянам так і не вдалося відновити роботу провідних банківських і платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів. Досі спостерігаються збої в роботі сайтів Міноборони, МВС і ФПС.

Результати операції ГУР відчули мільйони користувачів в усіх регіонах РФ, які не могли скористатися інтернет-послугами. Співрозмовник «Бабеля» в ГУР анонсував «наступний акт цієї захопливої історії», однак деталей не повідомив.