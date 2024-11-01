Вибори у Грузії: «Грузинська мрія» звинувачує опозицію у шахрайстві, а соціологи сумніваються в офіційних результатах

Керівна партія «Грузинська мрія» подала до прокуратури скаргу на опозицію. Влада звинувачує конкурентів у фальсифікаціях на парламентських виборах, попри власну офіційну перемогу з понад 50% голосів.

Про це повідомляє News Georgia.

Шахрайство закидають членам політсили Міхеіла Саакашвілі «Єдиний національний рух» та їхнім соратникам.

«Ми маємо 81 підтверджений факт [крадіжки голосів виборців], які ми презентуємо прокуратурі Грузії. Оскільки вони не можуть або не хочуть надати докази, їх надамо ми. Якщо вони не співпрацюють зі слідством, будемо співпрацювати ми, щоб ніхто в цій країні не міг скоювати подібні злочини», — каже виконавчий секретар «Грузинської мрії» Мамука Мдінарадзе.

Імовірно, посадовець мав на увазі відмову опозиції свідчити про факти порушень під час голосування. Тоді опоненти уряду заявили, що не довіряють органам влади. Вони вимагали незалежного розслідування, до якого б залучили міжнародні організації.

Стверджується, начебто опозиція мала дві схеми крадіжки голосів:

фіктивна реєстрація виборців-прихильників «Грузинської мрії» у віддалених регіонах, що заважало їм проголосувати за місцем реєстрації;

порушення, повʼязане з переносними урнами для голосування. Опозиціонери нібито не просили прихильників партії влади розписатися навпроти свого прізвища під час реєстрації. Такі результати довелося анулювати.

В офіційних результатах парламентських виборів у Грузії сумніваються і соціологи зі США, пише Reuters. Екзитпол компанії Edison Research, яка проводила його на замовлення опозиційного телеканалу Formula, прогнозував «Грузинській мрії» лише 41% підтримки, а обʼєднаній опозиції — понад 50%.

«Різницю у 13% між прогнозом Edison та офіційним результатом «Грузинської мрії» — 54% — не можна пояснити нормальною варіативністю. Це вказує на ймовірність маніпуляції результатами на місцевому рівні», — кажуть у компанії.

Розбіжність особливо помітна на конкретних дільницях у селах, додали соціологи. Компанія HarrisX, що проводила екзитпол для опозиційного Mtavari Arkhi, теж поставила під сумнів офіційні результати.

«Ми спостерігаємо розбіжності, які неможливо пояснити, що становлять понад 8% від загальної кількості голосів, або ж 172 523 необроблені голоси, щонайменше у 27 округах», — йдеться в заяві HarrisX.