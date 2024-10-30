Microsoft каже про російську фішингову атаку на різні організації

Корпорація Microsoft заявила, що російське хакерське угруповання Midnight Blizzard, яке пов’язують із російською службою зовнішньої розвідки, причетне до фішингових атак на державні, наукові, оборонні, неурядові організації.

Про це йдеться в блозі компанії.

З 22 жовтня хакери надіслали «серію цілеспрямованих електронних листів» тисячам людей у ​​понад 100 організацій. У деяких електронних листах відправники видавали себе за співробітників Microsoft.

За даними корпорації, метою атаки є збір розвідданих.

Що передувало

Microsoft неодноразово зазнавала атак від Midnight Blizzard. Корпорація заявляла, що ця група відповідальна за понад 22,8 тисячі кібератак на технологічні компанії. Наприклад, 20 січня Microsoft заявила, що російське хакерське угруповання Midnight Blizzard, фінансоване Кремлем, зламало корпоративні мережі компанії та викрало електронні листи й документи з облікових записів співробітників.

А у березні хакери намагалася зламати системи Microsoft, використовуючи викрадену в січні інформацію з корпоративної електронної пошти техногіганта. У червні хакери Midnight Blizzard зламали електроне листування між Microsoft Corporation і десятками державних установ Техасу.