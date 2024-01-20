Microsoft звинуватила російських хакерів у крадіжці електронних листів керівництва компанії

Корпорація Microsoft заявила про хакерську атаку з боку угруповання Midnight Blizzard (воно ж Nobelium), яке повʼязують зі Службою зовнішньої розвідки росії.
У своєму блозі Microsoft пише, що хакери отримали доступ до облікових записів електронної пошти керівників корпорації, співробітників служби кібербезпеки, юридичного відділу та низки інших підрозділів.
Сліди атаки виявили 12 січня, а відбулася вона в листопаді минулого року. Хакери отримали доступ до дуже невеликої частки облікових записів корпоративної електронної пошти, кажуть у Microsoft. Вони викрали деякі електронні листи та документи. Загалом хакери шукали інформацію, повʼязану з Midnight Blizzard.
У Microsoft зазначили, що атака відбулася не через вразливість продуктів чи служб корпорації.
- Microsoft неодноразово зазнавала атак від Midnight Blizzard. Корпорація заявляла, що ця група відповідальна за понад 22,8 тисячі кібератак на технологічні компанії. Вона ж причетна до масштабних атак на держустанови США у 2020 році, які провели через програмне забезпечення компанії SolarWinds. Також Midnight Blizzard звинувачували у зламі поштового клієнта Outlook.