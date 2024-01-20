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Microsoft звинуватила російських хакерів у крадіжці електронних листів керівництва компанії

Автор:
Костя Андрейковець
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Корпорація Microsoft заявила про хакерську атаку з боку угруповання Midnight Blizzard (воно ж Nobelium), яке повʼязують зі Службою зовнішньої розвідки росії.

У своєму блозі Microsoft пише, що хакери отримали доступ до облікових записів електронної пошти керівників корпорації, співробітників служби кібербезпеки, юридичного відділу та низки інших підрозділів.

Сліди атаки виявили 12 січня, а відбулася вона в листопаді минулого року. Хакери отримали доступ до дуже невеликої частки облікових записів корпоративної електронної пошти, кажуть у Microsoft. Вони викрали деякі електронні листи та документи. Загалом хакери шукали інформацію, повʼязану з Midnight Blizzard.

У Microsoft зазначили, що атака відбулася не через вразливість продуктів чи служб корпорації.

  • Microsoft неодноразово зазнавала атак від Midnight Blizzard. Корпорація заявляла, що ця група відповідальна за понад 22,8 тисячі кібератак на технологічні компанії. Вона ж причетна до масштабних атак на держустанови США у 2020 році, які провели через програмне забезпечення компанії SolarWinds. Також Midnight Blizzard звинувачували у зламі поштового клієнта Outlook.