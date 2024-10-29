Рада схвалила законопроєкт про угоду зі слідством у корупційних справах. Далі — підпис президента

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 12039 про угоди зі слідством у корупційних справах.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За були 263 нардепи. Законопроєкт схвалюють Спеціальна антикорупційна прокуратура, Національне антикорупційне бюро, також він відповідає міжнародним зобовʼязанням України.

Законопроєкт вводить нову статтю, яка у разі співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування збитків дозволяє призначати менший строк ув’язнення, ніж того вимагає законодавство. При цьому суд зможе визначити як додаткове покарання штраф:

за нетяжкі злочини — від 20 тисяч до 120 тисяч гривень неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ);

за тяжкі злочини — від 120 тисяч до 6 мільйонів гривень НМДГ;

за особливо тяжкі злочини — від 270 тисяч до 12 мільйонів гривень НМДГ.

Також суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання узгодять. Водночас не можна укладати угоди з організатором злочину, окрім випадку, коли фігурант справи погоджується викрити іншого організатора.

Якщо ж йдеться про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант, який повністю відшкодовує збитки й сплатить штраф.

Закон треба підписати до 31 жовтня, щоб отримати €4 мільярди за програмою Ukraine Facility Plan. Тож 251 депутат проголосував, щоб законопроєкт терміново підписав президент.