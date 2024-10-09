Парламент підтримав законопроєкт про угоду зі слідством у корупційних справах

Верховна Рада в першому читанні підтримала новий законопроєкт № 12039 про угоди зі слідством у корупційних справах.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт схвалюють Спеціальна антикорупційна прокуратура, Національне антикорупційне бюро, також він відповідає міжнародним зобовʼязанням України. Ось що він пропонує:

додати штраф як форму покарання незалежно від того, чи зазначено це в санкції статті;

призначити покарання у вигляді позбавлення волі менше, ніж визначене в санкції статті, якщо фігурант справи надав викривальні покази та підтвердив їх іншими доказами або у випадку, коли повністю або частково відшкодував збитки;

ввести додаткові покарання у вигляді конфіскації майна — у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням , якщо сторони угоди домовились про додаткове покарання;

, якщо сторони угоди домовились про додаткове покарання; заборонити укладати угоди з організатором злочину, окрім випадку, коли фігурант справи погоджується викрити іншого організатора.

Позиція САП, НАБУ і Центру протидії корупції

У Національному антикорупційному бюро і Спеціальній антикорупційній прокуратурі підтримали законопроєкт. Там вважають, що він «підвищить ефективність розслідувань і прискорить судовий розгляд топкорупційних справ».

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що якщо цей закон ухвалять без суттєвих правок, то виконавцям злочинів стане вигідно здавати організаторів схем до НАБУ і САП.

«Законопроєкт відповідає нашим зобовʼязанням перед ЄС в рамках Ukraine Facility. Конкретно за прийняття цього законопроєкту Україна отримає €350 мільйонів», — резюмував він.

Позиція Transparency International Ukraine

Громадська організація Transparency International Ukraine наголошує, що цей законопроєкт якісно не врегульовує питання конфіскації незаконно набутого майна, також із документа не зрозуміло, чи можна укладати угоду фігурантам, дії яких не завдали збитків, і як фігуранту справи, який самостійно вчинив правопорушення, помʼякшуватимуть строк. Суду також не надають повноважень витребувати зібрані матеріали досудового розслідування при перевірці угоди.

«Якщо закон ухвалити в такому вигляді, то з ефективністю інституту угод все ще будуть проблеми та подвійні тлумачення норм», — додає Transparency International Ukraine.

Що передувало

18 липня Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт № 11340 про угоди зі слідством у провадженні щодо корупційних злочинів. Однак проти проєкту закону № 11340 виступили Антикорупційний комітет Ради, Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура.