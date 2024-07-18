Рада взяла за основу законопроєкт про угоду зі слідством у справах корупційних злочинів. Що він передбачає

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт № 11340 про угоди зі слідством у провадженні щодо корупційних злочинів. За нього голосував 231 депутат.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Законопроєкт ухвалили під егідою вимог Євросоюзу про перезапуск інституту угод. Цей документ Кабміну рекомендував схвалити Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності. Передбачається, що закон про вдосконалення укладання угод зі слідством допоможе викривати топкорупціонерів й організаторів схем. Це зможуть робити «дрібніші» корупціонери й учасники схем, якщо підуть на угоду. Перезапуск інституту угод — частина вимог міжнародних партнерів.

У пояснювальній записці пишуть, що законопроєкт належить до пріоритетних сфер зобовʼязань України у сфері європейської інтеграції та відповідає Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод і практиці Європейського суду з прав людини.

Однак проти проєкту закону № 11340 виступають Антикорупційний комітет Ради, Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає застосування штрафу як додаткового покарання, якщо підозрюваний або обвинувачений у корупції уклав угоду про визнання винуватості, коли таке покарання не передбачає санкція статті.

Ось про які штрафи йдеться:

за кримінальний проступок — від 204 тисяч до 2,05 мільйона гривень;

за нетяжкий злочин — від 2,05 мільйона до 204 мільйонів гривень;

за тяжкий злочин — від 20,4 мільйона до 102 мільйонів гривень;

за особливо тяжкий злочин — від 102 мільйонів до 204 мільйонів гривень.

Поки що штраф як додаткове покарання призначають лише тоді, коли він спеціально передбачений у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

Документ також пропонує доповнити Кримінальний кодекс статтею, яка передбачає, що якщо підозрюваний чи обвинувачений викриє іншу людину в корупції та це підтвердиться або ж якщо така людина повністю або частково (за певних умов) відшкодувала збитки (шкоду) від свого злочину, то суд може затвердити угоду про визнання винуватості. Це також містить умову, якщо сторони узгодили покарання у вигляді позбавлення волі нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті. Водночас людину не можуть звільнити від відбування покарання з випробуванням на підставі статті 75 КК.

Тому законопроєкт ще передбачає доповнення до статті 75 КК, яке встановить, що у кримінальних провадженнях щодо корупції суд звільнятиме від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про визнання винуватості. Умова — сторони узгодили звільнення від відбування покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше ніж вісім років або іншого більш мʼякого покарання з випробуванням. Іспитовий строк у такому випадку встановлює суд — від двох років до шести років.

Як йдеться у законопроєкті, зміни мають внести й до статті 77 КК — до переліку додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням додати конфіскацію майна.

Проєкт закону пропонує зміни до статті 469 Кримінального процесуального кодексу, щоб передбачити можливість угод в особливо тяжких злочинах, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо фігурант повністю чи частково відшкодував збитки (шкоду). У кримінальних провадженнях про корупцію укладання угоди про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим погоджуватимуть так:

щодо тяжкого злочину – за погодженням з керівником органу прокуратури або його заступником;

щодо особливо тяжкого злочину – за погодженням з генеральним прокурором (виконувачем обовʼязків генерального прокурора) або його заступником.

Якщо кримінальне провадження про корупцію підслідне НАБУ, то угоду про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим укладатимуть за таких умов:

щодо тяжкого злочину — за погодженням із заступником генерального прокурора — керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (виконувачем обовʼязків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) або заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

щодо особливо тяжкого злочину — за погодженням із заступником генерального прокурора — керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (виконувачем обов’язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури).

Законопроєкт пропонує встановити строк погашення судимості для звільнених від відбування покарання з випробуванням, якщо угоду затвердять. А також — визначати такий строк з моменту проголошення вироку суду та якщо з цього часу людина протягом шести років не вчинить нового кримінального правопорушення. Якщо ж на момент закінчення такого шестирічного строку людина не відбула додаткове покарання, її визнають такою, що не має судимості, тільки після відбуття цього додаткового покарання.

Висновок Комітету з питань антикорупційної політики. Реакція САП і НАБУ

Комітет з питань антикорупційної політики обговорив законопроєкт № 11340 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості» і визнав його таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодилася з висновком Комітету.

«Ідеться про передбачену вказаним законопроектом можливість узгодження за угодою про визнання винуватості менш суворого покарання, ніж передбачено санкцією статті Кримінального кодексу, у тому числі за особливо тяжкий корупційний злочин, без обовʼязкового викриття іншої особи у вчиненні злочину», — зазначили в САП.

Там вважають, що така норма законопроекту не відповідає меті угод про визнання винуватості, які мають допомогти викривати організаторів злочинів через співпрацю з іншими співучасниками. У САП переконані, що викриття організаторів корупційного кримінального правопорушення має бути невідʼємною умовою укладання таких угод.

У Національному антикорупційному бюро теж наголосили, що звільнення від відбування покарання з випробуванням можливе винятково за одночасної наявності двох умов:

викриття підозрюваним або обвинуваченим у корупції іншого організатора (якщо інформація підтвердиться доказами);

повне або часткове (за певних умов) відшкодування завданих збитків або заподіяної шкоди.

Висновок Комітету з питань правоохоронної діяльності

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту включити до порядку денного законопроєкт № 11340 й альтернативні № 11340-1 і № 11340-2. І за результатами розгляду ухвалити в першому читанні законопроєкт № 11340.

Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу на засіданні теж вирішив порекомендувати визначити документ таким, що спрямований на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС) в частині виконання міжнародно-правових зобовʼязань України у сфері європейської інтеграції.