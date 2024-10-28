Мітинг у Нью-Йорку: Трамп вважає свою партію «інклюзивною», коли його спікер називає Пуерто-Рико «островом сміття»

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп провів один із передвиборчих мітингів на Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку. Разом з ним на сцені виступали комік Тоні Хінчкліфф, який сказав, що Пуерто-Рико це «острів сміття», бізнесмен Грант Кардон, що натякнув нібито Камала Гарріс «повія», та друг дитинства Трампа Девід Рем, котрий назвав Гарріс «дияволом» і «антихристом».

Про це передає The Washington Post.

Комік Тоні Хінчкліфф був одним із кількох вступних спікерів, які висловлювали сексистські, расистські та інші принизливі образи на адресу різних людей під час мітингу в Медісон-сквер-гарден. Після його слів про Пуерто-Рико старша радниця штабу Трампа Даніель Альварес заявила, що слова Хінчкліффа «не відображають поглядів президента Трампа».

Раніше у своїй промові, говорячи про мігрантів, Хінчкліфф казав: «Вірте чи ні, люди, я вітаю мігрантів у США з розпростертими обіймами. І під розкритими обіймами я маю на увазі ось що». Він показав руками знак «стоп», а потім заявив, що латиноамериканці «люблять заводити дітей», і додав ще кілька жартів про це. У WP їх назвали грубими.

Тим часом бізнесмен Грант Кардоне висловився, що віцепрезидентка Камала Гарріс та «її сутенери знищать нашу країну». Ця метафора представила кандидатку в президенти від Демократичної партії повією.

Дональд Трамп виступає перед натовпом на своєму мітингу в Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку. The Washington Post

Наступним виступав колишній ведучий Fox News Такер Карлсон і висміяв увагу, приділену расовій приналежності Гарріс (її батько з Ямайки, а мати з Індії).

Водночас, коли Дональд Трамп вийшов на сцену, він рекламував те, як його підтримують люди різних релігій і рас. І сказав: «Республіканська партія дійсно стала партією інклюзії». Далі Трамп дотримувався своїх стандартних тез: називав медіа «ворогами народу», таврував Камалу Гарріс «людиною з низьким IQ», захищав своє рішення називати політичних опонентів «внутрішнім ворогом», обізвав США «окупованою країною» і заявив, що день виборів буде «днем визволення».

Підтримати Трампа прийшов і його син Дональд Трамп — молодший. На сцені він повторював безпідставну теорію змови «великої заміни», яка стверджує, що тіньові еліти намагаються замінити білих американців небілими іммігрантами.