AP: Ізраїль під час атаки на Іран пошкодив секретну військову базу, де могли вироблять компоненти для ядерної зброї

Ізраїль під час своєї атаки на Іран пошкодив об’єкти на секретній військовій базі «Парчин», що знаходиться за 40 кілометрів на південний схід від центру іранської столиці Тегерану. Цю базу експерти раніше пов’язували з ядерною програмою Ірану.

Про це свідчать супутникові знімки, які проаналізував Associated Press.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підозрює, що на базі «Парчин» Іран раніше проводив випробування потужних вибухових речовин, завдяки яким можна було б створити ядерну зброю. Іран довго наполягав на тому, що його ядерна програма є мирною, хоча МАГАТЕ, західні спецслужби та інші стверджують, що Тегеран мав активну програму озброєння до 2003 року.

Інший обʼєкт в Ірані, по якому міг поцілити Ізраїль під час останньої атаки, — військова база «Ходжир», де Тегеран, за думкою аналітиків, приховує систему підземних тунелів і місця вироблення балістичних ракет.

На супутникових зображеннях «Парчини» можна побачити одну повністю зруйновану споруду й одну пошкоджену.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Знімок бази «Парчина» до атаки Ізраїлю. Planet Labs Inc. via AP

У «Ходжирі», що знаходиться приблизно за 20 кілометрів від центру Тегерана, на супутникових знімках можна побачити пошкодження принаймні двох споруд.