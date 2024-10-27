Грузія затвердить уряд попри те, що опозиція не визнає результатів виборів

Перше засідання грузинського парламенту відбудеться у звичайному режимі, а уряд затвердять попри відмову опозиційних політиків визнавати результати голосування.

Про це заявив прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, повідомляє «Ехо Кавказу».

Напередодні лідер опозиційної партії «Коаліції за зміни» Ніка Гварамія наголосив, що «Грузинська мрія» вчиняє конституційний переворот. Парламентські вибори Гварамія назвав украденими. Коментуючи слова опонентів, прем’єр Кобахідзе сказав, нібито їм «забракло гідності змиритися з черговою поразкою».

Партію Кобахідзе з «дивовижною перемогою» на виборах вже привітав прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Він наголосив, що важливо розвивати партнерство між Тбілісі та Єреваном задля «стабільності, безпеки та процвітання регіону».

Раніше офіційну перемогу «Грузинської мрії» визнав президент Азербайджану Ільхам Алієв, запросивши лідера політсили до своєї країни. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан теж висловився на підтримку Кобахідзе. Він написав про це в X ще до оприлюднення перших результатів Центральної виборчої комісії Грузії.

ЦВК Тбілісі підрахувала голоси з 99,6% дільниць. Лідирує правляча партія «Грузинська мрія» з результатом у 54,08%. Водночас, за даними екзит-полів опозиційних каналів, опозиція набрала більше голосів, ніж провладна політсила: 52% опозиційні партії, 40,9% голосів «Грузинська мрія».

Вибори в Грузії 26 жовтня називали історичними — результат мав вказати або на майбутню інтеграцію Грузії з Європейським Союзом, або на зближення з Москвою. Голосування вперше пройшло не за мажоритарною системою, а за пропорційною. Очікувалося, що це збільшить шанс опозиції на перемогу.

Авторка: Анастасія Могилевець