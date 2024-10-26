США схвалили продаж зброї Тайваню на $2 мільярди

США схвалили продаж Тайваню озброєння на суму $2 мільярди. В цей пакет вперше увійшли зенітно-ракетні комплекси NASAMS.
Про це пише Reuters.
Сполучені Штати зобовʼязані за законом надати Тайваню засоби захисту, попри відсутність формальних дипломатичних відносин, і це викликає постійний гнів Пекіну.
Китай посилює військовий тиск на Тайвань, зокрема, провівши минулого тижня новий раунд військових навчань навколо острова, вже вдруге з моменту вступу Лая Цінде на посаду президента Тайваню в травні.
Агентство Міноборони США зі співробітництва у сфері безпеки та оборони заявило, що пакет містить ракетні системи на $1,16 мільярда та радіолокаційні системи на суму приблизно $828 мільйонів.
Основним підрядником для постачання ракетної системи стане RTX Corp.
У пакет входять зенітно-ракетні комплекси NASAMS, а також усепогодні керовані ракети класу «повітря — повітря» середньої дальності AIM-120 AMRAAM, які використовують із цим ЗРК.
Джерело Reuters в уряді США повідомило, що NASAMS — нова зброя для Тайваню. Єдиними іншими країнами в регіоні, які зараз використовують її, є Австралія та Індонезія.
- Напруження в Азійсько-Тихоокеанському регіоні росте на фоні погроз Китаю захопити Тайвань, який є союзником США. Правляча Комуністична партія розглядає Тайвань як частину своєї території. Пекін з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. Президент США Джо Байден казав, що Штати захищатимуть Тайвань у разі нападу.
- У березні 2023 року китайський лідер Сі Цзіньпін закликав війська Китаю готуватися до війни, а напередодні 2024 року сказав, що «воззʼєднання» неминуче. МЗС Тайваню також прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році.
- У кінці травня 2024 року Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню одразу після інавгурації президента Лая Цінде. Літаки і флот КНР провели імітацію нападу.