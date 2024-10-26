США схвалили продаж зброї Тайваню на $2 мільярди

США схвалили продаж Тайваню озброєння на суму $2 мільярди. В цей пакет вперше увійшли зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

Про це пише Reuters.

Сполучені Штати зобовʼязані за законом надати Тайваню засоби захисту, попри відсутність формальних дипломатичних відносин, і це викликає постійний гнів Пекіну.

Китай посилює військовий тиск на Тайвань, зокрема, провівши минулого тижня новий раунд військових навчань навколо острова, вже вдруге з моменту вступу Лая Цінде на посаду президента Тайваню в травні.

Агентство Міноборони США зі співробітництва у сфері безпеки та оборони заявило, що пакет містить ракетні системи на $1,16 мільярда та радіолокаційні системи на суму приблизно $828 мільйонів.

Основним підрядником для постачання ракетної системи стане RTX Corp.

У пакет входять зенітно-ракетні комплекси NASAMS, а також усепогодні керовані ракети класу «повітря — повітря» середньої дальності AIM-120 AMRAAM, які використовують із цим ЗРК.

Джерело Reuters в уряді США повідомило, що NASAMS — нова зброя для Тайваню. Єдиними іншими країнами в регіоні, які зараз використовують її, є Австралія та Індонезія.