Шість керівників прокуратур написали заяви про звільнення. Вони отримували підвищені пенсії

П’ять керівників обласних прокуратур і керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін.

Мова про керівників Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур і спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Всі вони отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду.

Костін також розповів, що триває службове розслідування щодо правомірності отримання деякими прокурорами інвалідності та нарахування прокурорам пенсійних виплат.

Крім цього, Рада прокурорів підтримала внесення змін до Закону України «Про прокуратуру», які покликані унеможливити для прокурорів отримання пенсій одночасно із заробітною платою.

Згідно із цими пропозиціями виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їхнього звільнення з роботи. Тобто за принципом: або зарплата, або пенсія.

Що передувало

На початку жовтня 2024 року суд узяв під варту голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам. Під час обшуків у неї знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 чиновнику Хмельницької обласної прокуратури.

Генеральний прокурор Андрій Костін призначив службове розслідування щодо надання прокурорам інвалідності. Незабаром після цього керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням. Уже 22 жовтня генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

Тоді ж президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо оформлення фальшивих інвалідностей посадовцям. В указі президента, зокрема, йдеться про те, що всі МСЕК в Україні почнуть ліквідовувати з 31 грудня 2024 року — за місяць Міністерство охорони здоровʼя має запропонувати відповідний проєкт.