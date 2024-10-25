Керівництво податкової перевірили на наявність інвалідності — 16 людей звільняються

У Державній податковій службі перевірили керівництво на наявність інвалідності, оформленої після 24 лютого 2022 року. Серед 17 людей лише один посадовець отримав інвалідність через поранення на фронті.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев.

За словами Гетманцева, за два дні в Податковій службі перевірили матеріали щодо всього керівництва, зокрема регіонального.

«15 людей ухвалили вольове і чесне рішення залишити службу. Однак один діяч вирішив цього не робити в надії на звʼязки з «кимось у владі». Мова йде про Чернігів», — написав Гетманцев.

Він заявив, що якщо посадовець, про якого він говорить, не вирішить звільнитися, він звернеться до правоохоронців й оприлюднить його імʼя. Згодом Гетманцев написав, що «питання закрите» і з керівництва податкової звільниться вже 16 людей.

Крім того, аналогічні запити вже надійшли до ДМСУ, БЕБ, Держфінмон, КРАІЛ і НКЦПФР.

Що передувало

На початку жовтня 2024 року суд узяв під варту голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам. Під час обшуків у неї знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 чиновнику Хмельницької обласної прокуратури.

Генеральний прокурор Андрій Костін призначив службове розслідування щодо надання прокурорам інвалідності. Незабаром після цього керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням. Уже 22 жовтня генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

Тоді ж президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо оформлення фальшивих інвалідностей посадовцям. В указі президента, зокрема, йдеться про те, що всі МСЕК в Україні почнуть ліквідовувати з 31 грудня 2024 року — за місяць Міністерство охорони здоровʼя має запропонувати відповідний проєкт.