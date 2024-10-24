Auchan йде з Росії через тиск санкцій

Французька мережа гіпермаркетів Auchan готується вийти з російського ринку, бо через санкції проти РФ вона не може нормально працювати у країні.

Про це пишуть Le Figaro і La Lettre.

Auchan виставив на продаж свою дочірню компанію в Росії і обрав двох потенційних покупців. Auchan уже на фінальній стадії переговорів.

За словами одного з джерел Le Figaro, Auchan дотримується санкцій проти Росії (не інвестувала туди й не виводила прибутків), що ставить мережу в дуже несприятливу ситуацію порівняно з місцевими дистрибʼюторами.

Однак просто продати компанію Auchan не може. Мережі треба отримати на це схвалення від російської влади, щоб уникнути інцидентів подібних до тих, які сталися з Danone або Carslberg, чиї активи у РФ націоналізували за день.

Як зазначають французькі медіа, попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Auchan залишався в країні, бо протягом 20 років діяльності там, серед іншого, робив ставку на те, аби згодом увійти на китайський ринок.

Офіційно ж в Auchan заявляли, що йти з Росії було б негуманно по відношенню до цивільного населення.