«Ашан» заперечує поставки товарів для російських військових

Французьська корпорація Auchan Retail заперечила журналістське розслідування про те, що її російська «дочка» постачає товари російським військовим на окуповані території.

Про це ідеться в офіційній заяві компанії.

«Auchan Retail категорично заперечує заяви, зроблені в цьому розслідуванні, та їхню інтерпретацію. Auchan Retail украй здивований цими твердженнями, які не підтверджуються реальністю його внутрішнього розслідування. Таким чином, Auchan Retail підтверджує, що ті її магазини, які відкриті в росії для забезпечення доступу населення росії (як і в Україні для населення України) до продуктів харчування, не надають жодної добровільної чи активної допомоги будь-яким постачанням будь-яким категоріям споживачів, крім цивільного населення росії», — заявила корпорація Auchan Retail.

Компанія заявила, що не підтримує і не фінансує жодних «благодійних» зборів для російських збройних сил.