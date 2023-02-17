The Insider: «Ашан» поставляв товари російським військовим на окуповані території

Російська «дочка» французької мережі супермаркетів «Ашан» від початку повномасштабного вторгнення в Україну постачала товари для російських військових на окупованих територіях.

Про це ідеться у спільному розслідуванні видань The Insider, Le Monde і Bellingcat.

Поставки військовим позиціонувались як «гуманітарна допомога» і складались як з товарів з «ашанівських» складів, так і з товарів, зібраних волонтерами на території магазинів «Ашан» у різних регіонах країни. У деяких регіонах поставки відбувалися за безпосередньої взаємодії з місцевими органами влади. Крім постачання товарів, «Ашан» допомагав військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників.

Серед товарів «гуманітарної допомоги» — чоловічі шкарпетки, цигарки, запальнички, зубна паста, бритви. Товарів для жінок і дітей там немає. Гуманітарна допомога була оформлена на 10 компаній. Директорка однієї з них зізналась, що гуманітарна допомога справді призначалася для російських військових.

Розслідувачі пишуть, що «Ашан» залучив до поставок для окупантів не тільки свої пітерські магазини. В інших регіонах на території торгових центрів, що належать «Ашану», теж збирали допомогу. Так, наприклад, у Самарі, Рибінську та Владимирі в магазинах «Ашан» розміщували пункти збору «гуманітарної допомоги для Донбасу».

The Insider зазначає, що «Ашан» також збирав і передавав у військкомати дані про своїх співробітників (причому дані про військові квитки у співробітників почали збирати ще в січні 2022 року) і потім, після оголошення мобілізації, допомагав військкоматам виконувати норму: просто на робочому місці співробітникам вручали повістки та пропонували звільнитися.

Український «Ашан» вже вимагає пояснень від французького офісу і шокований розслідуванням журналістів про допомогу окупаційним військам з боку російського «Ашану».

«Ми терміново звернулися до офісу у Франції. Вони цю інформацію спростовують. Ми очікуємо на офіційну комунікацію», — зазначено в заяві.