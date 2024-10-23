Російський бізнес на 1 млрд грн перейшов до нового власника в Україні в обхід санкцій

Бізнес громадянина РФ Ігоря Наумця вартістю 1 мільярд гривень перейшов до нового власника в Україні, попри арешти і дію санкцій Ради нацбезпеки й оборони. Власником став підприємець з Броварів Сергій Шапран, якого пов’язують з очільником Одеської ОВА Олегом Кіпером.

Про це повідомляє проєкт «Радіо Свобода» «Схеми».

Йдеться про численні активи холдингу Наумця «Юнігран». Компанія видобуває корисні копалини з карʼєрів на Житомирщині та виготовляє тротуарну плитку. Це виробничі комплекси, техніка, сотні вагонів і гектарів землі.

Діяльність «Юніграну» потрапила в поле зору правоохоронців влітку 2022 року. Тоді активи заарештували, а навесні 2023 проти власника ввели санкції РНБО. Активи мали змогу перейти до підприємців замість конфіскації на користь держави через дії судді Печерського райсуду Києва Сергія Вовка. Всупереч юрисдикції він зняв із них арешт, а прокурор відмовився від своєї ж апеляції на це рішення. Як кажуть розслідувачі, роль зіграла і відсутність покарання за обхід санкцій в законодавстві України.

У коментарі журналістам Наумець сказав, що Шапран обіцяв вирішити його «проблеми з бізнесом» в обмін на частку 50%, але зрештою начебто захопив увесь бізнес рейдерським шляхом. Натомість Шапран заявив «Схемам», що всі укладені ним угоди законні.

Влітку 2022 року Державне бюро розслідувань, Служба безпеки та Офіс генпрокурора відкрили кримінальну справу стосовно «Юніграна» за низкою статей. Зокрема, за фінансування тероризму, створення терористичної групи та ухилення від сплати податків. За версією правоохоронців, компанія займалася незаконним видобутком з надр у промислових масштабах. При цьому мільйонні прибутки буцімто направляли на фінансування війни в Україні та матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України.

Українські посадовці та президент Володимир Зеленський неодноразово говорили про намір конфіскувати активи бізнесменів РФ на користь держави. Це мало б поповнити бюджет під час війни.

За інформацією «Центру протидії корупції», після 24 лютого 2022 року Україна конфіскувала російські активи на суму щонайменше 15 мільярдів гривень. Це, зокрема, майно Олега Дерипаски, Аркадія Ротенберга, Євгена Гінера, Володимира Євтушенкова, В’ячеслава Богуслаєва, Євгена Балицького, Володимира Сальдо, Віктора Януковича та ще десятків підсанкційних осіб.

Авторка: Анастасія Могилевець