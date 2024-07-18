Суд України заарештував майно довіреної особи Януковича на понад мільярд гривень

Суд України заарештував майно колишнього народного депутата, довіреної особи ексрезидента-втікача Віктора Януковича, якого підозрюють у фінансуванні окупаційних угруповань Росії («ДНР») в Донецькій області.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора і Служба безпеки України.

Загальна сума заарештованих активів ексдепутата вже забороненої Партії регіонів перевищує мільярд гривень. Це банківські рахунки, чотири квартири в Києві, будинок та земля поблизу столиці, сім автівок класу «преміум», серед яких Maybach.

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Екснардепу і ще ще трьом його спільникам повідомили про підозру у фінансуванні та матеріальному забезпеченні терористів «ДНР» (ч. 3 ст. 258-5 КК), за що загрожує до 3 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Слідство вважає, що вони у 2015 році в окупованому місті Горлівка налагодили виробництво медпрепаратів для військових шпиталів і закладів «мінохорони здоровʼя ДНР», а також сплачували податки у «республіці». Екснардеп виїхав за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, а двоє його поплічників зараз на окупованих територіях Донеччини, де керують нелегальним бізнесом.

Правоохоронці не називають імʼя нардепа, але СБУ опублікувала фото арештованого майна і світлину, на якій видно Януковича, його сина і «регіонала» Миколу Янковського. Імовірно, підозрюваний саме він.