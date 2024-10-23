Опитування: Правляча партія Грузії набирає 35% голосів, а опозиційні проєвропейські — 52%

Напередодні парламентських виборів у Грузії опозиційний телеканал «Мтаварі» опублікував результати нового опитування громадської думки, за яким правляча партія «Грузинська мрія» набрала 35% голосів, а чотири головні опозиційні — 52%.
Про це передає «Ехо Кавказу».
Ось рейтинг партій за версією цього опитування:
- «Грузинська мрія» — 35%;
- «Коаліція за зміни — Гварамія, Мелія, Гірчі, Дроа» — 19%;
- «Єдність» — 16%;
- «Сильна Грузія» — 9%;
- «Гахарія — За Грузію» — 8%;
- «Гірчі» (Яго Хвічія) — 3%;
- «Альянс патріотів» / «Альт-інфо» — 3%;
- Лейбористська партія — 2%;
- Інші партії — 5%.
Якщо орієнтуватися на ці дані, «Грузинська мрія» зможе отримати в новому парламенті 61 мандат, а опозиційні — 89 («Коаліція за зміни» — 33, «Національний рух» — 28, «Сильна Грузія» — 15, «Гахарія за Грузію» — 13) .
Парламентські вибори у Грузії проведуть 26 жовтня 2024 року. Уперше вони проходитимуть не за мажоритарною системою, що збільшує шанси опозиції на успіх.
- Зараз у Грузії правляча партія — «Грузинська мрія», яку заснував проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі. Іванішвілі публічно обіцяє політичні репресії після виборів у жовтні, на яких «Грузинська мрія» планує знову перемогти. Партія дотримується проросійського курсу політики, копіює російські закони, зокрема про «іноагентів» і обмеження прав ЛГБТ. Через це Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії, а 4 жовтня призупинив зустрічі на високому рівні.