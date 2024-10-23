Трамп звинуватив Лейбористську партію Британії у втручанні в президентські вибори у США

Штаб кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа подав скаргу до Федеральної виборчої комісії (FEC) на Лейбористську партію Великої Британії, звинувативши її у «відвертому іноземному втручанні» у вибори та підтримці кандидатки від демократів Камали Гарріс.

Про це передає BBC.

У скарзі наводять як приклад новини й публікації в медіа про контакти між лейбористами та штабом Камали Гарріс і волонтерство, яке штаб Трампа називає незаконною допомогою. У скарзі цитують, зокрема, новину з газети про те, що лейбористи їздили до США, щоб агітувати за Гарріс.

Штаб республіканця скаржиться, що він знайшов допис на LinkedIn, в якому співробітник Лейбористської партії сказав, що «майже 100» нинішніх і колишніх членів партії відправляться у США, де триває передвиборча гонка.

За правилами Федеральної виборчої комісії США, іноземним громадянам можна працювати волонтерами штабів, якщо вони не отримують компенсацію за це.

Лейбористська партія офіційно не коментувала цю ситуацію, як і штаб Камали Гарріс. У BBC зазначають, що для партійних чиновників Великої Британії вважається нормальним контактувати з колегами у США. Раніше так робили Консервативна партія Великої Британії та Республіканська партія США.

Згодом премʼєр-міністр Кір Стармер у коментарі BBC применшив заяви штабу Трампа про те, що Лейбористська партія намагалася втрутитися в президентські вибори в США. І додав, що у партії є волонтери, які брали участь майже в усіх виборах.

У липні 2024 року у Великій Британії на парламентських виборах перемогла опозиційна Лейбористська партія на чолі з Кіром Стармером, який став премʼєром країни.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки, і підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

21 серпня Гарріс стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.