Politico: ЄС повернеться до нових санкцій проти Росії в січні — по закінченню головування Угорщини

Країни ЄС прагнуть відновити в січні дискусії про нові антиросійські санкції. Саме тоді Угорщина — найближчий союзник Москви в ЄС — буде змушена передати контроль над політичними дискусіями, оскільки закінчиться її головування в Раді ЄС.

Про це пише Politico.

Головування перейде до Польщі — одного з найсильніших прихильників України. Варшава вже дала зрозуміти, що хоче використати своє піврічне головування, щоб посилити контроль над російським паливом, яке надходить на континент, що залишається критично важливим джерелом доходів Кремля.

За словами низки дипломатів і чиновників, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан скористався головуванням своєї країни, щоб фактично зупинити розмови про санкції. Тепер держави-члени очікують, що Польща поверне це питання на порядок денний.

«Ми сподіваємося, що всі питання, які стали заручниками неконструктивного блокування з боку Угорщини, будуть вирішені з необхідним почуттям терміновості», — наголосив співрозмовник видання.

Інший дипломат сказав, що зростає усвідомлення того, що фокус санкцій потребує уточнення.

«Ми повинні визнати, що режим санкцій не працює так, як повинен — є проблеми зі скрапленим природним газом, є проблеми з нафтою, є проблеми з певними торговельними товарами», — сказав дипломат.

Але для того, щоб новий пакет почав діяти, Європейська комісія спочатку має запропонувати заходи 27 країнам-членам блоку.

«Перш за все, нам потрібна пропозиція від Комісії. Ми не можемо звинувачувати Угорщину, якщо нам немає про що говорити», — додав третій співрозмовник.