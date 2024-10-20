Маск пообіцяв щодня виплачувати $1 млн тому, хто підпише петицію на підтримку поправок до Конституції США

Ілон Маск заявив, що до президентських виборів у США даватиме по $1 мільйону на день випадковій людині, яка підписала петицію організації America PAC про зобов’язання підтримувати право на свободу слова та право на володіння зброєю.

Про це пише Wall Street Journal.

Під час виступу в Гаррісбурзі, штат Пенсильванія, Маск закликав людей підтримати петицію America PAC і вручив перший чек присутнім.

В обліковому записі America PAC на X зазначено, що пропозиція доступна для зареєстрованих виборців Пенсильванії, які підпишуть петицію. Раніше організація оприлюднила пропозицію в розмірі 100 доларів для виборців із Пенсильванії, які підписали петицію, і 47 доларів для виборців з інших «хитких» штатів, зокрема, Мічигану й Вісконсину.

Ілон Маск виступив 6 жовтня на передвиборчому мітингу кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа в штаті Пенсильванія. Тоді мільярдер заявив, що на цьогорічних президентських виборах має перемогти саме Трамп, адже його опоненти відбирають у американців свободу слова і право носити зброю.

Експерти в США не можуть дійти згоди щодо того, чи є обіцянка Маска виплачувати 1 мільйон за підтримання петиції підкупом виборців.

Але у посібнику Міністерства юстиції щодо виборчих злочинів США йдеться про те, що платити виборцям з наміром спонукати чи винагороджувати їх проголосувати чи зареєструватися є злочином. Заборона поширюється не лише на грошові виплати, а й на будь-що, що має грошову цінність, як-от «алкогольні напої, лотереї та соціальні виплати. Такий злочин карають позбавленням волі.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки, і підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

21 серпня Гарріс стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.