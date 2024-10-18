ХАМАС підтвердив смерть свого лідера Яхʼї Сінвара

Глава ХАМАС у секторі Гази Халіл аль Хайя підтвердив смерть лідера угруповання Яхʼї Сінвара.

Слова Хайї передає Al Jazeera.

Він додав, що ізраїльських заручників, яких утримують у секторі Гази, не звільнять, доки Ізраїль не припинить атаки на анклав, не виведе свої війська і не звільнить усіх бійців ХАМАС із вʼязниць.

Ізраїль оголосив про смерть Сінвара 17 жовтня. Спочатку армія заявила про ліквідацію трьох бойовиків ХАМАС, пізніше в одному з них упізнали Сінвара.

Яхʼя Сінвар був головним лідером ХАМАС із липня 2024 року. В Ізраїлі його вважають організатором атаки 7 жовтня 2023 року, коли загинули майже 1 200 ізраїльтян, а 250 стали заручниками.

Він був головним представником Гази під час переговорів про звільнення сотні заручників. Після його смерті глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац казав, що це створює можливість врятувати всіх ізраїльських заручників та «звільнити сектор Гази від контролю ХАМАС та Ірану».