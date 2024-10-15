WP: Ізраїль погодився не атакувати ядерні та нафтові обʼєкти Ірану

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив Адміністрації президента США Джо Байдена, що готовий завдати удару по військових, а не нафтових чи ядерних обʼєктах в Ірані.

Про це заявили газеті The Washington Post джерела.

За два тижні, що минули після останнього ракетного обстрілу Ізраїлю з боку Ірану, Близький Схід приготувався до обіцяної відповіді Ізраїлю, побоюючись, що тіньова війна між двома країнами, що триває десятиліттями, може перерости у пряме військове протистояння.

Це відбувається в політично складний час для Вашингтону, менш ніж за місяць до виборів. Байден публічно заявив, що не підтримає ізраїльського удару по обʼєктах, повʼязаних з ядерною зброєю.

А через ризики, що Ізраїль може атакувати нафтові обʼєкти Ірану, у світі зросла ціна на нафту. Експерти вважають, що масштабний удар Ізраїлю по експортних потужностях Ірану може вивести з ринку 1,5 мільйона барелів щоденних поставок.

Коли Байден і Нетаньягу розмовляли 9 жовтня, премʼєр-міністр заявив, що планує завдати удару по військовій інфраструктурі в Ірані, кажуть джерела.

Нетаньягу зайняв «більш помірковану позицію» в цій дискусії, ніж раніше, сказав американський чиновник, описуючи телефонну розмову між двома лідерами. Очевидне помʼякшення позиції премʼєр-міністра вплинуло на рішення Байдена надіслати Ізраїлю потужну систему протиракетної оборони.

Ізраїль ударить по Ірану до виборів у США 5 листопада, кажуть джерела, оскільки відсутність дій може бути витлумачена Іраном як ознака слабкості.