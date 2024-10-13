США розгорне в Ізраїлі протиракетний комплекс THAAD

Міністр оборони США Ллойд Остін дозволив розгорнути в Ізраїлі батарею американського протиракетного комплексу THAAD та її екіпаж.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Комплекс розгорнуть для посилення ізраїльської протиповітряної оборони після атак Ірану на Ізраїль 13 квітня і ще раз 1 жовтня.

«Це частина більш широких змін, які американські військові здійснили протягом останніх місяців, щоб підтримати оборону Ізраїлю і захистити американців від нападів з боку Ірану і повʼязаних з ним збройних формувань», — йдеться в повідомленні.

Це не перший раз, коли США розгортають батарею THAAD в регіоні. Президент США Джо Байден наказав військовим розгорнути батарею THAAD на Близькому Сході минулого року після нападів 7 жовтня для захисту американських військ та інтересів у регіоні.

Також Сполучені Штати розгортали батарею THAAD в Ізраїлі у 2019 році для проведення навчань і комплексних навчань з протиповітряної оборони.

THAAD — протиракетний комплекс рухомого наземного базування для перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності. THAAD є єдиною американською системою, призначеною для перехоплення цілей поза і всередині атмосфери.

Кожен перехоплювач THAAD має радіус дії близько 200 км і використовує технологію, де наближувана загроза знищується кінетичною енергією.