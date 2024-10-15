У МЗС прокоментували звинувачення України у підтримці повстанців у Малі

Україна відкидає звинувачення, які поширила низка міжнародних медіа, у нібито причетності до постачань дронів повстанцям у Малі.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ і також заперечили всі звинувачення, які періодично лунають від високопосадовців Республіки Малі та Республіки Нігер, у нібито причетності України до «співпраці з терористами».

Також у МЗС України заперечують закиди про те, що Україна начебто передає західне озброєння й техніку від союзників до регіону Сахелю. Україна має розгалужену систему моніторингу та контролю над зброєю, яка надходить від міжнародних партнерів.

«У контексті безпідставних звинувачень від урядів Малі і Нігеру на адресу України закликаємо припинити поширення неправдивої інформації, яка повторює брехливі наративи пропаганди держави-агресора Росії», — пишуть у МЗС.

Україна прагне розвивати взаємовигідні відносини з усіма державами Африки на засадах рівності, невтручання у внутрішні справи, поваги до суверенітету та територіальної цілісності країн.

Що передувало

Наприкінці липня повстанці-туареги вбили й поранили десятки найманців «ПВК Вагнера» у Малі. Під час стрілянини загинув автор відомого «вагнерівського» телеграм-каналу Grey Zone Микита з позивним «Білий» та низка впливових командирів.

Згодом повстанці-туареги опублікували звернення до українців українською мовою, де висловили солідарність з Україною в боротьбі з Росією та запропонували передати полонених найманців «ПВК Вагнера».

У серпні Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною. Перехідний уряд обурився на слова представника української розвідки Андрія Юсова, які нібито вказують на підтримку повстанців-туарегів — в одному з ефірів Юсов заявив, що повстанці-туареги «отримали необхідну інформацію, що дозволила провести успішну операцію проти російських воєнних злочинців».

Відомство також звинуватило український уряд в агресії та підриві суверенітету Малі. Цей крок у МЗС України назвали «недалекоглядним і поспішним». Слідом за Малі 7 серпня дипломатичні відносини з Україною розірвав Нігер, звинувативши Київ у підтримці «терористичних груп».