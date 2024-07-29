У «ПВК Вагнера» підтвердили смерть російських найманців у Малі

Російський телеграм-канал «Разгрузка Вагнера», який повʼязують із керівництвом «ПВК Вагнера», підтвердив смерть найманців на півночі Малі.

За даними «Разгрузки Вагнера», 22—27 липня найманці «ПВК Вагнера» вели бойові дії проти «Координаційного руху Азаваду» (CMA) і місцевого угруповання «Аль-Каїда» (JNIM) у районі населеного пункту Тін-Зауатін.

Стверджується, що під керівництвом російського бойовика Сергія «Пруда» Шевченка найманці нібито відбили декілька атак повстанців, але 27 липня їх залишилося троє. Сам Шевченко теж загинув, пише «Разгрузка Вагнера».

У заяві не уточнили, скільки всього бойовиків «ПВК Вагнера» померло. Однак повстанці заявляли, що вдалося вбити близько 20 «вагнерівців».