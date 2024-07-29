У «ПВК Вагнера» підтвердили смерть російських найманців у Малі

Російський телеграм-канал «Разгрузка Вагнера», який повʼязують із керівництвом «ПВК Вагнера», підтвердив смерть найманців на півночі Малі.
За даними «Разгрузки Вагнера», 22—27 липня найманці «ПВК Вагнера» вели бойові дії проти «Координаційного руху Азаваду» (CMA) і місцевого угруповання «Аль-Каїда» (JNIM) у районі населеного пункту Тін-Зауатін.
Стверджується, що під керівництвом російського бойовика Сергія «Пруда» Шевченка найманці нібито відбили декілька атак повстанців, але 27 липня їх залишилося троє. Сам Шевченко теж загинув, пише «Разгрузка Вагнера».
У заяві не уточнили, скільки всього бойовиків «ПВК Вагнера» померло. Однак повстанці заявляли, що вдалося вбити близько 20 «вагнерівців».
- Учора стало відомо, що повстанці-туареги вбили й поранили десятки найманців «ПВК Вагнера». Російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на джерела й «військкор» Семен Пегов також писали, що в стрілянині помер автор відомого «вагнерівського» телеграм-каналу Grey Zone Микита з позивним «Білий».
- Російські найманці з «ПВК Вагнера» присутні в Малі з 2021 року — туди їх покликала військова хунта «задля безпеки». Також «вагнерівці» присутні ще в кількох африканських країнах і намагаються мати там військовий, економічний і політичний вплив.