Повстанці-туареги заперечують допомогу України в розгромі «вагнерівців» у Малі

Відповідаючи на запитання, чи допомагала Україна раніше повстанському руху фінансово або навчанням, Рамадан сказав: «Ні, ми не отримували ніякої допомоги від України».

«Ми можемо чітко сказати, що ми не отримували ніякої допомоги ззовні для ведення бойових дій в Тінзауатені», — заявив він.

Про це заявив представник повстанського альянсу туарегів у Малі Мохамед Ельмаулуд Рамадан, пише Reuters.

Малійські повстанці-туареги не отримували жодної зовнішньої допомоги в боях наприкінці липня з армією країни та «вагнерівцями».

Що передувало

28 липня стало відомо, що повстанці-туареги вбили й поранили десятки найманців «ПВК Вагнера». Під час стрілянини загинув автор відомого «вагнерівського» телеграм-каналу Grey Zone Микита з позивним «Білий» та низка впливових командирів. Смерть «вагнерівців» у Малі підтвердив російський телеграм-канал «Разгрузка Вагнера», який повʼязують із керівництвом «ПВК Вагнера».

Після цього повстанці-туареги опублікували звернення до українців українською мовою. Вони висловили солідарність з Україною в боротьбі з Росією та запропонували передати полонених найманців «ПВК Вагнера».

5 серпня Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною. Перехідний уряд обурився словами представника української розвідки Андрія Юсова, які нібито вказують на підтримку повстанців-туарегів — в одному з ефірів Юсов заявив, що повстанці-туареги «отримали необхідну інформацію, що дозволила провести успішну операцію проти російських воєнних злочинців».

Відомство також звинуватило український уряд в агресії та підриві суверенітету Малі. Цей крок у МЗС України назвали «недалекоглядним і поспішним». Слідом за Малі 7 серпня дипломатичні відносини з Україною розірвав Нігер, звинувативши Київ у підтримці «терористичних груп».