Чоловіка зі зброєю і фальшивими паспортами затримали біля мітингу Трампа

Чоловіка з дробовиком, зарядженим пістолетом, боєприпасами і кількома фальшивими паспортами в машині затримали на контрольно-пропускному пункті біля мітингу кандидата в президенти США Дональда Трампа ввечері 12 жовтня за місцевим часом (ранок 13 жовтня за Києвом).

Про це пише Associated Press.

Підозрюваний, 49-річний житель Лас-Вегасу, був за кермом незареєстрованого чорного позашляховика з «саморобним» номерним знаком.

Він перетнув зовнішній кордон безпеки, але його зупинили на внутрішньому периметрі, який охороняли помічники шерифа, призначені на мітинг у Коачеллі, на схід від Лос-Анджелесу. Ще один контрольно-пропускний пункт, ближче до місця мітингу перебував під контролем секретної служби.

Водій назвався журналістом, але було незрозуміло, чи має він відповідне посвідчення. Помічники шерифа помітили, що в салоні автомобіля був «безлад», а під час обшуку знайшли зброю і боєприпаси, а також кілька паспортів і водійських посвідчень на різні імена.

Чоловіка арештували за підозрою у володінні зарядженою вогнепальною зброєю і магазином великої місткості.

У місцевій поліції заявили, що інцидент не вплинув на безпеку Трампа або відвідувачів заходу. На момент затримання чоловіка Трамп іще не прибув на мітинг.

Того ж дня підозрюваного звільнили з вʼязниці під заставу в $5 тисяч. Він постане перед судом 2 січня 2025 року.

Замахи на Трампа

13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, у Дональда Трампа вистрілили щонайменше пʼять разів. Стрільцем був 20-річний Томас Крукс, який вів вогонь з гвинтівки AR-15. Трамп постраждав від однієї кулі — вона пробила йому верхню частину вуха. Від інших куль загинув 50-річний чоловік, ще двоє людей були поранені. Крукса застрелили бійці Секретної служби.

Удень 15 вересня поблизу гольф-клубу Дональда Трампа в штаті Флорида сталася стрілянина. Сам Трамп не постраждав. Згодом зʼясувалось, що Секретна служба США відкрила вогонь після того, як агент побачив ствол рушниці, що стирчав із кущів поблизу поля для гольфу Трампа у Вест-Палм-Біч. Це було неподалік від місця, де в той час грав експрезидент США. Стрілок утік на позашляховику, а на місці офіцери знайшли заряджену штурмову гвинтівку з прицілом, цифрову камеру і поліетиленовий пакет з їжею. Імовірно, він там чекав близько 12 годин. У стрілянині підозрюють 58-річного Раяна Веслі Раута, йому висунули звинувачення у спробі вбивства політика.