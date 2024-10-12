Польща хоче припинити надавати притулок нелегальним мігрантам з Білорусі

Уряд Польщі розробив стратегію протидії нелегальній міграції, яка передбачає тимчасове призупинення надання притулку.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на з’їзді своєї партії «Громадянська платформа» у Варшаві в суботу, передає Bloomberg.

Голова канцелярії прем’єр-міністра Ян Грабєц каже, що таке рішення Польщі не вплине на біженців з України — воно буде спрямоване лише на незаконних мігрантів з Білорусі.

Дональд Туск заявив, що систему надання притулку використовують Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, а також контрабандисти й торговці людьми. За словами польського премʼєра, вони це роблять «всупереч суті права на притулок».

Туск заявив, що посилить кордони Польщі для вʼїзду без документів, навіть якщо Європейський Союз не схвалить цього рішення.

«Ми не будемо поважати і реалізовувати будь-які ідеї ЄС, якщо ми впевнені, що вони шкодять нашій безпеці», — сказав прем’єр-міністр Польщі.

Водночас заяву Туска розкритикувало польське представництво міжнародної правозахисної організації Amnesty International Amnesty Polska.

«Безпідставне призупинення цього права, навіть тимчасове, є неприйнятним і суперечить, серед іншого, Женевській конвенції та Загальній декларації прав людини», — заявили там.

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі

У 2021 році, після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів, на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу.

Восени 2021 року мігранти влаштовували штурми на кордонах, жбурляли в прикордонників камінням. Білоруська влада привозила їм вантажівками щебінь і роздавала газові балончики, польських прикордонників сліпили лазерними указками та стробоскопами, намагалися зруйнувати огорожу на кордоні.

Цього року ситуація на польсько-білоруському кордоні знову загострилася. Нелегальні мігранти регулярно намагаються незаконно потрапити до Польщі. На початку червня 2024 року помер польський прикордонник, який дістав ножове поранення на кордоні з Білоруссю — мігрант кинув у нього палицею з лезом на кінці. Саме після цього випадку Польща 13 червня 2024 року запровадила буферну зону — вона охоплює ділянку польсько-білоруського кордону завдовжки понад 60 кілометрів.