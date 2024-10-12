США розцінюватиме напад Ірану на Трампа як війну

Іран хоче вбити експрезидента США Дональда Трампа за те, що той причетний до вбивства іранського генерала Касема Сулеймані у 2020 році. Нинішній американський президент Байден заявив, що США розцінюватимуть будь-які замахи на життя Трампа як акт війни проти країни.

Про це пише The Washington Post.

Байден наказав Раді національної безпеки США попередити уряд Ірану, щоб там припинили готувати змови проти Трампа та інших колишніх чиновників країни.

Офіційний представник Білого дому сказав, що стратегія Байдена проти «смертоносних змов Ірану» включає захисні заходи, а також придушення загроз за допомогою правоохоронних органів. За словами речника Ради безпеки Шона Саветта, Байден направив «усі ресурси» на захист Трампа й на те, щоб агентства надали інформацію про загрози його службам безпеки.

«Якщо Іран нападе на будь-кого з наших громадян, включаючи тих, хто продовжує служити Сполученим Штатам, або тих, хто служив раніше, Іран зіткнеться із серйозними наслідками», — заявив Саветт.

Раніше на Трампа здійснили два замахи, проте наразі в США не знайшли підтверджень звʼязку нападників з Іраном, але ФБР не відкидає такої імовірності. WP пише, що Трамп неодноразово запитував радників кампанії та урядовців США, чи стоїть Іран за двома озброєними нападами на нього.

Що передувало

У вересні Reuters писало, що співробітники розвідки США поінформували кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа про ймовірні загрози з боку Ірану вбити його.

Пізніше кандидат у президенти США Дональд Трамп запросив додатковий захист для себе в останні тижні передвиборчої кампанії.

Це не вперше, коли говорять про імовірне бажання Ірану вбити Трампа. Так 14 січня 2022 року на сайті верховного лідера Алі Хаменеї зʼявилося анімаційне відео, на якому дрон стріляє по Трампу, який грає в гольф.

Замахи на Трампа

13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, у Дональда Трампа вистрілили щонайменше пʼять разів. Стрільцем був 20-річний Томас Крукс, який вів вогонь з гвинтівки AR-15. Трамп постраждав від однієї кулі — вона пробила йому верхню частину вуха. Від інших куль загинув 50-річний чоловік, ще двоє людей були поранені. Крукса застрелили бійці Секретної служби.

Удень 15 вересня поблизу гольф-клубу Дональда Трампа в штаті Флорида сталася стрілянина. Сам Трамп не постраждав. Згодом зʼясувалось, що Секретна служба США відкрила вогонь після того, як агент побачив ствол рушниці, що стирчав із кущів поблизу поля для гольфу Трампа у Вест-Палм-Біч. Це було неподалік від місця, де в той час грав експрезидент США. Стрілок утік на позашляховику, а на місці офіцери знайшли заряджену штурмову гвинтівку з прицілом, цифрову камеру і поліетиленовий пакет з їжею. Імовірно, він там чекав близько 12 годин. У стрілянині підозрюють 58-річного Раяна Веслі Раута, йому висунули звинувачення у спробі вбивства політика.