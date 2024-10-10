ДТП на блокпості. Екссуддю Олексія Тандира триматимуть під вартою ще два місяці

Обвинувачений у смертельній ДТП екссуддя Олексій Тандир перебуватиме під вартою ще два місяці без права на заставу.

Про це повідомили «Ґрати».

Торік 26 травня уже ексголова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер. Після аварії Тандир перебуває в СІЗО. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.