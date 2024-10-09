Депутати підтримали перейменування Южноукраїнська та Южного

У Верховній Раді 9 жовтня голосували за низку постанов щодо перейменування міст України. Дві з них підтримали, а шість — не набрали достатньої кількості голосів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Депутати підтримали постанови № 11236 і № 12092 про перейменування міста Южноукраїнськ на Миколаївщині на Південноукраїнськ і міста Южне Одеської області на Південне.

Водночас не набрали підтримки наступні пропозиції:

перейменувати місто Первомайськ на Ольвіополь (№ 12085);

перейменувати місто Первомайськ на Ольвія та Первомайський район на Ольвійський район (№ 12096);

перейменувати місто Синельникове на Дніпропетровщині на Ріднопілля і Синельниківський район на Ріднопільський район (№ 12081);

перейменувати місто Южноукраїнськ на Гард (№ 12083);

перейменувати місто Южне на Порт-Анненталь (№ 12084)

перейменувати місто Павлоград на Дніпропетровщині на Матвіїв та Павлоградський район на Матвіївський район (№ 12082).

Що передувало

Верховна Рада 18 вересня не змогла підтримати постанову № 11188 про дерусифікацію назв 333 українських населених пунктів. За проголосували 208 нардепів з необхідних 261.

Пізніше керівництво парламенту і фракцій внесло до Верховної Ради нову постанову, з якої вилучили пʼять населених пунктів, з перейменуванням яких виникли проблеми. Ішлося про такі населені пункти, як Южне, Южноукраїнськ, Синельникове, Первомайськ і Павлоград. Щодо їхнього перейменування депутати проголосували окремо.