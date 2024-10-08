Бійці, які доєднаються до Українського легіону в Польщі, зможуть «легко» перетинати кордон

Чоловіки, які вступлять до Українського легіону у Польщі, матимуть право перетинати кордон, щоб повернутися на відпустку та ротацію. Вони також отримуватимуть виплати.

Про це, не розповівши деталей виїзду за кордон, заявив генеральний консул України у Любліні Олег Куць у інтервʼю I.pl.

За його словами, до 4 жовтня цього року заявки подали 196 українських чоловіків з усієї Європи.

Куць наголосив, що Український легіон у Польщі — це спроба подолати російську кампанію дезінформації про те, що українських бійців «відправляють на фронт без відповідної підготовки, уніформи, спорядження, що їх просто «кинуть» на фронт». Він зауважив, що легіон є добровільним — тут кожен може дізнатися про умови та суму контракту, права та обовʼязки та «обговорити свої сумніви з персоналом».

Водночас генеральний консул України зазначив, що до легіону не можуть доєднатися громадяни інших держав, окрім як України.

Що таке Український легіон у Польщі

Створення Українського легіону в Польщі прописане в безпековій угоді з Україною, яку уклали 8 липня 2024 року. Це нове добровольче військове формування буде набирати українців, які живуть у Польщі та ЄС.

Міністр оборони України Рустем Умєров закликав українців за кордоном долучатися до легіону. Він зазначив, що добровольці отримають сучасну підготовку від союзників із Польщі, Литви та інших країн ЄС, а також будуть укомплектовані сучасним озброєнням.

У липні Радослав Сікорський інформував, що в Український легіон, який формується на польській території, подали заявки кілька тисяч людей.

Водночас у вересні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які захотіли доєднатися до Українського легіону у Польщі, виявилася «вкрай малою».