У Грузії правляча партія повторно ініціювала процедуру імпічменту президента

У Грузії правляча партія «Грузинська мрія» повторно ініціює процедуру імпічменту президента Саломе Зурабішвілі.
Про це заявив голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, передає «Ехо Кавказу».
Причина — Саломе Зурабішвілі поїхала із закордонними візитами, які не схвалив уряд. Вона провела зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, із президентами Польщі, ФРН і Франції Анджеєм Дудою, Франком-Вальтером Штайнмаєром і Емманюелем Макроном.
Папуашвілі пояснив, що якщо Конституційний суд знову встановить, що Зурабішвілі порушила Конституцію Грузії, усуне її з посади вже новий парламент — вибори пройдуть 26 жовтня. Зараз «Грузинська мрія» не має достатньо голосів для завершення процедури.
При чому президентські повноваження Зурабішвілі і так закінчуються після парламентських виборів. Згідно з Конституцією Грузії, вибори президента проводять протягом 45 днів після проведення першого засідання новообраного парламенту.
- Саломе Зурабішвілі стала президентом Грузії у 2018 році завдяки підтримці «Грузинської мрії» та її засновника, мільярдера Бідзини Іванішвілі. Відносини президента й уряду стали погіршуватися після початку повномасштабної війни в Україні.
- 1 вересня 2023 року правляча партія Грузії оголосила про початок процедури імпічменту президента через закордонні поїздки Зурабішвілі, які не погодили з урядом. Однак згодом керівна партія Грузії «Грузинська мрія» визнала, що парламент не зможе реалізувати процедуру імпічменту через брак голосів. Пізніше Конституційний суд Грузії визнав, що президент Саломе Зурабішвілі порушила Конституцію.