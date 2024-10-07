У Грузії правляча партія повторно ініціювала процедуру імпічменту президента

У Грузії правляча партія «Грузинська мрія» повторно ініціює процедуру імпічменту президента Саломе Зурабішвілі.

Про це заявив голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, передає «Ехо Кавказу».

Причина — Саломе Зурабішвілі поїхала із закордонними візитами, які не схвалив уряд. Вона провела зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, із президентами Польщі, ФРН і Франції Анджеєм Дудою, Франком-Вальтером Штайнмаєром і Емманюелем Макроном.

Папуашвілі пояснив, що якщо Конституційний суд знову встановить, що Зурабішвілі порушила Конституцію Грузії, усуне її з посади вже новий парламент — вибори пройдуть 26 жовтня. Зараз «Грузинська мрія» не має достатньо голосів для завершення процедури.

При чому президентські повноваження Зурабішвілі і так закінчуються після парламентських виборів. Згідно з Конституцією Грузії, вибори президента проводять протягом 45 днів після проведення першого засідання новообраного парламенту.