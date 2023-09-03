Керівна партія Грузії визнала, що не зможе оголосити імпічмент президенту Саломе Зурабішвілі

Голова фракції «Грузинська мрія» Мамука Мдінарадзе визнав, що парламент не зможе реалізувати процедуру імпічменту президенту Саломе Зурабішвілі, оскільки для цього забракне голосів.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає «Грузия Online».
За його словами, опозиція чітко зафіксувала підтримку Саломе Зурабішвілі, «коли вона порушує Конституцію».
«У частині виконання імпічменту ми не бачимо сенсу. Ми вважаємо, що і сьогодні неможливо мобілізувати 100 голосів. Це було наше припущення, але тепер воно вже підкріплене доказами – всі кажуть, що не підтримають», — сказав Мдінарадзе.
Він зауважив, що опозиція підтримує президента, і «Грузинська мрія» не збирається «благати» своїх опонентів про підтримку процедури імпічменту.
- Приводом до імпічменту стали закордонні поїздки Зурабішвілі, які не погодили з урядом, як того вимагає Конституція Грузії. 30 серпня стало відомо, що грузинський уряд не дозволив Зурабішвілі приїхати до України 22—24 серпня, а також відмовив у візитах до Німеччини, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії, ОАЕ, Болгарії, Чехії та Ізраїлю.
- Саломе Зурабішвілі стала президентом Грузії у 2018 році завдяки підтримці «Грузинської мрії» та її засновника, мільярдера Бідзини Іванішвілі. Відносини президента й уряду стали погіршуватися після початку війни в Україні. Термін повноважень Зурабішвілі спливає восени 2024 року.