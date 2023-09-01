У Грузії правляча партія оголосила про початок процедури імпічменту президента

У Грузії правляча партія «Грузинська мрія» оголосила про початок процедури імпічменту президента Саломе Зурабішвілі. Про це на брифінгу 1 вересня заявив голова «Грузинської мрії» Іраклій Кобахідзе, пишуть Mtavari та «Эхо Кавказа».

Причина — Саломе Зурабішвілі поїхала із закордонними візитами, які не схвалив уряд. Вона вже побувала в Німеччині та зустрілася з президентом Вальтером Штайнмаєром. Сьогодні, 1 вересня, вона має зустрітися з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

«Для доведення до кінця імпічменту потрібна підтримка 100 парламентаріїв, відповідно, без голосів радикальної опозиції він не має перспективи виконання. Однак на засіданні політичної ради партії ми ухвалили рішення ініціювати процедуру імпічменту щодо президента», — сказав Іраклій Кобахідзе.

Подання спочатку направлять до Конституційного суду, Конституційний суд має офіційно підтвердитити грубе порушення Конституції з боку президента.