Конституційний суд Грузії визнав, що президент Саломе Зурабішвілі порушила Конституцію

Конституційний суд Грузії оголосив висновок за поданням про імпічмент президента Грузії Саломе Зурабішвілі. Він ухвалив, що та порушила Конституцію країни.
Про це пише грузинське медіа Sova.
Ухвалювали рішення девʼять суддів. Пленум суду слухав сторони протягом трьох днів. Президент Саломе Зурабішвілі не була присутня на засіданнях.
Тепер процес переміститься до парламенту, де депутати голосуватимуть за імпічмент Саломе Зурабішвілі. Для відставки президента необхідно набрати 100 голосів.
- Приводом до імпічменту стали закордонні поїздки Зурабішвілі, які не погодили з урядом, як того вимагає Конституція Грузії. 30 серпня стало відомо, що грузинський уряд не дозволив Зурабішвілі приїхати до України 22—24 серпня, а також відмовив у візитах до Німеччини, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії, ОАЕ, Болгарії, Чехії та Ізраїлю. Однак у вересні керівна партія Грузії «Грузинська мрія» визнала, що парламент не зможе реалізувати процедуру імпічменту через брак голосів.
- Саломе Зурабішвілі стала президентом Грузії у 2018 році завдяки підтримці «Грузинської мрії» та її засновника, мільярдера Бідзини Іванішвілі. Взаємини президента й уряду стали погіршуватися після початку повномасштабної війни в Україні. Термін повноважень Зурабішвілі спливає восени 2024 року