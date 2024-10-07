Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що допоки він на посаді, то не допустить вступу України в НАТО. На його думку, це може стати підґрунтям для третьої світової війни.

Про це пише словацьке видання Pravda.

Він наголосив, що членство України в НАТО мають ратифікувати всі держави Альянсу.

Роберт Фіцо вважає, що Захід хоче війни в Україні, бо прагне «поставити росіян на коліна».

«Існує військовий конфлікт у країні, яка є сусідом Словаччини, де справді вбивають словʼян і де Європа суттєво підтримує це вбивство», — додав він.

Водночас Роберт Фіцо погоджується з членством України в Євросоюзі, навіть якщо «дорога перекрита» ще на кілька років.

Словацький прем’єр-міністр планує наступного року з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни відвідати Москву. Каже, що свобода Словаччини прийшла зі сходу і він хотів би подякувати «визволителям у Москві».