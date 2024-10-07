Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що допоки він на посаді, то не допустить вступу України в НАТО. На його думку, це може стати підґрунтям для третьої світової війни.
Про це пише словацьке видання Pravda.
Він наголосив, що членство України в НАТО мають ратифікувати всі держави Альянсу.
Роберт Фіцо вважає, що Захід хоче війни в Україні, бо прагне «поставити росіян на коліна».
«Існує військовий конфлікт у країні, яка є сусідом Словаччини, де справді вбивають словʼян і де Європа суттєво підтримує це вбивство», — додав він.
Водночас Роберт Фіцо погоджується з членством України в Євросоюзі, навіть якщо «дорога перекрита» ще на кілька років.
Словацький прем’єр-міністр планує наступного року з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни відвідати Москву. Каже, що свобода Словаччини прийшла зі сходу і він хотів би подякувати «визволителям у Москві».
- Наприкінці жовтня 2023 року новим премʼєром Словаччини став Роберт Фіцо від проросійської партії Smer. Після цього країна оголосила, що не надаватиме Україні військової допомоги. Роберт Фіцо заявляв, що «єдиний спосіб припинити війну Росії проти України — це віддати частину території України загарбникам».